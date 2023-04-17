WSJ: Экс-офицер ВМС США вела Telegram-канал Donbass Devushka

37-летняя Билс до конца прошлого года служила на военно-морской авиабазеБывшая офицер Военно-морских сил США Сара Билс вела в соцсетях аккаунт Donbass Devushka, который распространил часть утекших в интернет секретных документов Пентагона и американской разведки.