WSJ: Экс-офицер ВМС США вела Telegram-канал Donbass Devushka

37-летняя Билс до конца прошлого года служила на военно-морской авиабазеБывшая офицер Военно-морских сил США Сара Билс вела в соцсетях аккаунт Donbass Devushka, который распространил часть утекших в интернет секретных документов Пентагона и американской разведки.
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