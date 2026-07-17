Украинцам в Польше посоветовали снимать на камеру свои конфликты с поляками

Посольство Украины в Польше опубликовало инструкцию для граждан с рекомендацией записывать конфронтации с поляками Украиноязычную инструкцию для своих граждан с рекомендацией записывать конфликтные ситуации опубликовало Посольство Украины в Польше, сообщает 17 июля издание Kresy.
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