smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Украинцам в Польше посоветовали снимать на камеру свои конфликты с поляками

Украинцам в Польше посоветовали снимать на камеру свои конфликты с поляками

Посольство Украины в Польше опубликовало инструкцию для граждан с рекомендацией записывать конфронтации с поляками Украиноязычную инструкцию для своих граждан с рекомендацией записывать конфликтные ситуации опубликовало Посольство Украины в Польше, сообщает 17 июля издание Kresy.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии