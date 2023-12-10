Сколько весит лукошко с картошкой. Интересные факты о новом арт-объекте в Бобруйском районе.

´Трыбуна працы´Малая архитектурная форма ´Лукошко с картошкой´ появилось в Бобруйском районе. Создатели художественной композиции рассказали об идее нового арт-объекта, весе бронзового лукошка с картошкой и табличке, которая в скором времени украсит это место, передает корреспондент БЕЛТА.