Сколько весит лукошко с картошкой. Интересные факты о новом арт-объекте в Бобруйском районе.

´Трыбуна працы´Малая архитектурная форма ´Лукошко с картошкой´ появилось в Бобруйском районе. Создатели художественной композиции рассказали об идее нового арт-объекта, весе бронзового лукошка с картошкой и табличке, которая в скором времени украсит это место, передает корреспондент БЕЛТА.
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