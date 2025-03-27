Центробанк опасается неоправданных ожиданий русский по поводу роста доходов

Как считают в регуляторе, увеличение доходов будет не таким уж значительным.Центробанк находит риски, которые связаны с появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, представляя СМИ данные обследования финансов российских домохозяйств за 2023-24 годы.
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