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  • Eduard
    И уважать продажное ЧМО никтр не должен.Иди со своим ООН сам знаешь куда!В ООН потребовали...
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    Зеленский год как самозванец!В ООН потребовали...
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    А что молчал , когда законного Януковича свергли ? У всех рыло в пушку , рука руку моетВ ООН потребовали...

Центробанк опасается неоправданных ожиданий русский по поводу роста доходов

Центробанк опасается неоправданных ожиданий русский по поводу роста доходов

Как считают в регуляторе, увеличение доходов будет не таким уж значительным.Центробанк находит риски, которые связаны с появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, представляя СМИ данные обследования финансов российских домохозяйств за 2023-24 годы.

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