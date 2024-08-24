Овощи, фрукты и рыба: обзор цен с популярного рынка во Владивостоке

Во Владивостоке цены на овощи, фрукты и рыбу не перестают удивлять местных жителей. Корреспондент PRIMPRESS отправился на популярный рынок в районе Второй Речки и показал читателям стоимость на некоторые позиции.
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