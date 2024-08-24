PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Ну  ПОЧЕМУ?  Может,  всё-таки,  сделают  ОТДЕЛЬНУЮ  службу  по   транспортировке  лежачих  больных....  А    ПОЧЕМУ  ...«Теперь будет бес...
  • Александр Светов
    ...издец!«Теперь будет бес...
  • Александр Ялунин
    Все это для показухи через два месяца отменят но в новостях про это не гу гу.«Теперь будет бес...

Овощи, фрукты и рыба: обзор цен с популярного рынка во Владивостоке

Овощи, фрукты и рыба: обзор цен с популярного рынка во Владивостоке

Во Владивостоке цены на овощи, фрукты и рыбу не перестают удивлять местных жителей. Корреспондент PRIMPRESS отправился на популярный рынок в районе Второй Речки и показал читателям стоимость на некоторые позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх