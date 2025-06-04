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Reuters: Чем отличаются условия мира Украины и России? (Посмотрим, что там насочиняли?)

Reuters: Чем отличаются условия мира Украины и России? (Посмотрим, что там насочиняли?)

 Россия и Украина обменялись проектами мирного соглашения, которые демонстрируют, насколько далеки друг от друга позиции воюющих сторон.

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Комментарии
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Eduard
А ещё хужвы прекрасно знаете,что Украина хотела Крымский полуостров отдать ЕС и НАТО! По какому такому правудоговору? При передаче Украине Крыма,когда мы были едины ,никакого передачи Крыма ими тем более под базы НАТО быть не могло!
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12 час.
Eduard
Одни врут что Россия &quot;украла&quot; свой же Крыма другие повторютКакое отнощение наш Крым к Европе имеет? Никакого! К Турции ещё дано к Вропе не имеет никакого!
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12 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Какое мировое сообщество не признает мой Крым? Пиндосы и евро сортир🤣🤣🤣🤣🤣 для хохло раба это мировое сообщество чуть больше 500 лямов населения земли.
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2 час.
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