Reuters: Чем отличаются условия мира Украины и России? (Посмотрим, что там насочиняли?)

Eduard А ещё хужвы прекрасно знаете,что Украина хотела Крымский полуостров отдать ЕС и НАТО! По какому такому правудоговору? При передаче Украине Крыма,когда мы были едины ,никакого передачи Крыма ими тем более под базы НАТО быть не могло!

Eduard Одни врут что Россия "украла" свой же Крыма другие повторютКакое отнощение наш Крым к Европе имеет? Никакого! К Турции ещё дано к Вропе не имеет никакого!