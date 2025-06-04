Россия и Украина обменялись проектами мирного соглашения, которые демонстрируют, насколько далеки друг от друга позиции воюющих сторон.
Reuters: Чем отличаются условия мира Украины и России? (Посмотрим, что там насочиняли?)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А ещё хужвы прекрасно знаете,что Украина хотела Крымский полуостров отдать ЕС и НАТО! По какому такому правудоговору? При передаче Украине Крыма,когда мы были едины ,никакого передачи Крыма ими тем более под базы НАТО быть не могло!
Ответить
12 час.
Eduard
Одни врут что Россия "украла" свой же Крыма другие повторютКакое отнощение наш Крым к Европе имеет? Никакого! К Турции ещё дано к Вропе не имеет никакого!
Ответить
12 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Какое мировое сообщество не признает мой Крым? Пиндосы и евро сортир🤣🤣🤣🤣🤣 для хохло раба это мировое сообщество чуть больше 500 лямов населения земли.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии