Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.
Историческая справедливость будет восстановлена!
Комментарии
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Е Пронина
хорошо бы
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21 час.
Владимир Карпов
М-да-а... Слишком добренькими мы оказались перед лютыми врагами ... А ведь Рузвельт и Черчиль были готовы ликвидировать Германию как страну, но Сталин пожалел ... Неужели Сталин не понимал, что Германия и Европа в целом никогда не оценит нашу доброту ??? Наоборот - станет ещё враждебней к нам !!! И история это подтверждает !!! Так не повторяйте больше таких ошибок !!!
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20 час.
Стефания Новак
Может хватить быть добренькими? история нас учит , учит, а мы опять добренькие ?! Вот настала справедливость. Только жаль наивных украинцев. Накачали их "мечтами о европе и нато.
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18 час.
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