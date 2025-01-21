Башмет назвал «Оскар» политизированной наградой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американская кинопремия «Оскар» является политизированной, однако, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, российский актер может номинироваться на данную кинопремию и выиграть ее.
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