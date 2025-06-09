Россиянам перечислили товары, который могут подорожать в первую очередь

Об этом производители продуктов предупредили Минпромторг Производители продовольственных товаров предупреждают Минпромторг, что предложенные им поправки в закон о стандартизации могут привести к повышению цен на продукты питания и сокращению ассортимента, пишет «Вечерняя Москва».