Россиянам перечислили товары, который могут подорожать в первую очередь

Об этом производители продуктов предупредили Минпромторг Производители продовольственных товаров предупреждают Минпромторг, что предложенные им поправки в закон о стандартизации могут привести к повышению цен на продукты питания и сокращению ассортимента, пишет «Вечерняя Москва».
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