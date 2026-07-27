ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

В Ивановском районе задержаны двое мужчин по подозрению в сбыте наркотических средств

 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области у одного из домов в деревне Бухарово Ивановского района по подозрению в незаконном распространении наркотиков задержаны двое граждан ближнего зарубежья 26 и 35 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии