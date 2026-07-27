В Ивановском районе задержаны двое мужчин по подозрению в сбыте наркотических средств

Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области у одного из домов в деревне Бухарово Ивановского района по подозрению в незаконном распространении наркотиков задержаны двое граждан ближнего зарубежья 26 и 35 лет.
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