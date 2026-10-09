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Путин анонсировал большую программу по изучению Каспийского моря

Россия готовит комплексную программу по изучению изменений уровня Каспийского моря, рассчитанную до 2030 года.

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