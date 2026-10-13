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В «Росконгрессе» рассказали о насыщении войск НАТО дешевым вооружением

В «Росконгрессе» рассказали о насыщении войск НАТО дешевым вооружением

Североатлантический альянс перешел к плану лавинообразного оснащения оружием, следует из подготовленного «Росконгрессом» доклада «Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников».

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