Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае. Пострадавших нет, движение поездов на участке не приостанавливалось, сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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