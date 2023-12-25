Набиуллина назвала блокировку активов и платежи главными проблемами санкций

И ещё, не нужно так переживать за средства воров-олигархов чьи деньги блокировали за рубежом, у простого Люда там средства не хранятся.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Не хрена вывозить наши активы в любом виде за границу в чужие банки . Вас предупреждали уже давно , а Вы всё это время вредили . У вас разве нет хранилища , так разрешаю хранить в грановитой палате . Покажите народу сколько денег вы профукали и сколько золота утекло . А может дело на вас открыть и следствие назначить ?