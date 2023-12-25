Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что международные платежи и заморозка российских активов являются основными проблемами санкций Запада в отношении РФ.
Набиуллина назвала блокировку активов и платежи главными проблемами санкций
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
И ещё, не нужно так переживать за средства воров-олигархов чьи деньги блокировали за рубежом, у простого Люда там средства не хранятся.
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15 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Ответчик должен быть зубокрушителний !Контрасанкции к сатанами/ шейтанами/ на 120 %
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не хрена вывозить наши активы в любом виде за границу в чужие банки . Вас предупреждали уже давно , а Вы всё это время вредили . У вас разве нет хранилища , так разрешаю хранить в грановитой палате . Покажите народу сколько денег вы профукали и сколько золота утекло . А может дело на вас открыть и следствие назначить ?
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4 час.
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