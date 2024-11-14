И ЗАШУМЯТ ЗЕЛЁНЫЕ ДУБРАВЫ...

Неравнодушные жители Глушанского сельского совета Бобруйского района собрали 1300 кг желудей дуба черешчатого, откликнувшись на просьбу Глушанского опытно-производственного лесничества Бобруйского лесхоза.
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