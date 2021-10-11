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США назвали откровенными и профессиональными переговоры в Дохе с Талибаном*

США назвали откровенными и профессиональными переговоры в Дохе с Талибаном*

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты расценивают как откровенные и профессиональные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

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Сергей Дмитриев
Фотошопом талибан надо изобразить с дубинами каменного века: они же отрицают технический прогресс.

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