«По роботу в семью»: в Китае запустят массовое производство роботов-гуманоидов

В первую очередь человекообразных роботов будут поставлять промышленным компаниям. Китайский производитель UBTech Robotics планирует запустить массовое производство гуманоидных роботов до конца 2025 года, передает South China Morning Post.
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