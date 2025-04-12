Teamgroup представила новые игровые модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB D...

Teamgroup представила новые игровые модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB DDR5Компания Teamgroup объявила о выпуске двух новых моделей игровых модулей памяти: T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB DDR5.
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