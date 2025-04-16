В Думе предложили ограничить сроки расселения аварийных домов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме.
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