Тренер Ташуев назвал уход Миранчука и Глушенкова большим ударом по "Локомотиву"

Бывший тренер "Краснодара", "Анжи", "Ахмата" и "Факела" Сергей Ташуев назвал уход Антона Миранчука и Максима Глушенкова из московского "Локомотива" в одно трансферное окно большим ударом по составу команды и ее дальнейшим перспективам.
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