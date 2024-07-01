Тренер Ташуев назвал уход Миранчука и Глушенкова большим ударом по "Локомотиву"

Бывший тренер "Краснодара", "Анжи", "Ахмата" и "Факела" Сергей Ташуев назвал уход Антона Миранчука и Максима Глушенкова из московского "Локомотива" в одно трансферное окно большим ударом по составу команды и ее дальнейшим перспективам.