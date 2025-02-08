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Ивановские новости

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Что думает химик о современных естественнонаучных открытиях в Ивановской области

Что думает химик о современных естественнонаучных открытиях в Ивановской области

В День российской науки «Ивановские новости» запустили серию интервью с экспертами из разных областей научного знания, чтобы узнать, каково быть исследователем, насколько популярна наука и как много молодых людей в неё вовлекается.

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