Что думает химик о современных естественнонаучных открытиях в Ивановской области

В День российской науки «Ивановские новости» запустили серию интервью с экспертами из разных областей научного знания, чтобы узнать, каково быть исследователем, насколько популярна наука и как много молодых людей в неё вовлекается.
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