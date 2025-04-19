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Metro Москва

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Инновации в мебельной индустрии: что показали на CIFF 2025 в Гуанчжоу

Инновации в мебельной индустрии: что показали на CIFF 2025 в Гуанчжоу

Архитектор делится впечатлениями с международной выставки CIFF 2025 в Гуанчжоу, где представлены революционные материалы: искусственный хрусталь, биосинтетическая древесина, умный текстиль и металлокерамические гибриды, которые могут изменить мебельный рынок к 2030 году.

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