Инновации в мебельной индустрии: что показали на CIFF 2025 в Гуанчжоу

Архитектор делится впечатлениями с международной выставки CIFF 2025 в Гуанчжоу, где представлены революционные материалы: искусственный хрусталь, биосинтетическая древесина, умный текстиль и металлокерамические гибриды, которые могут изменить мебельный рынок к 2030 году.