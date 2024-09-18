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Лукашенко раскрыл договорённости с Киевом по залётам беспилотников

Лукашенко раскрыл договорённости с Киевом по залётам беспилотников

Соглашение касается залётов в Белоруссию украинских и русских дронов.Минск договорился с Киевом и Москвой по закрытым каналам не освещать в СМИ инциденты с нарушением воздушного пространства Белоруссии как русскими, так и украинскими беспилотниками.

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