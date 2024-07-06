На саммите НАТО в Вашингтоне ключевым станет вопрос увеличения производства вооружений и боеприпасов для Украины Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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На саммите НАТО в Вашингтоне ключевым станет вопрос увеличения производства вооружений и боеприпасов для Украины Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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