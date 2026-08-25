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Тим Коннелли имеет хорошие отношения с новым владельцем «Миннесоты» Марком Стадом

Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты» Тим Коннелли , вероятно, сохранит свою должность после смены владельца клуба.

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