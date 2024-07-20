Вучич заявил, что европейские политики необоснованно вообразили себя Черчиллями

Многие политики из европейских стран необоснованно вжились в роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Британии, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным.
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