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В Институте Пушкина назвали написание слова «прийти» единственно верным

В Институте Пушкина назвали написание слова «прийти» единственно верным

В русском языке существует только один правильный вариант написания слова «прийти» — с «й». Об этом в беседе с РИА Новости заявил завкафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

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