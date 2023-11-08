В Краснознаменске прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

В рамках проводимых мероприятий военнослужащими Главного испытательного космического центра была организована работа пункта приема на военную службу по контракту «Военная служба по контракту – твой выбор!».
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