Без заявлений и очередей: как в России изменят оформление пенсий с 2027 года

Без заявлений и очередей: как в России изменят оформление пенсий с 2027 годаС 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России планируют назначать автоматически.
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