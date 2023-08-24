Суть Событий

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Крушение бизнес-джета Пригожина. Что известно на данный момент

Крушение бизнес-джета Пригожина. Что известно на данный момент

Крушение бизнес-джета Евгения Пригожина. Что известно на данный момент: — Росавиация опубликовала имена находившихся на борту - троих членов экипажа и семи пассажиров, среди которых фактически все руководство ЧВК: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин (широко известный командир и основатель компании, по позывному которого и была названа ЧВК) и Валерий Чекалов — один из заместителей главы ЧВК "Вагнер" - руководитель службы безопасности компании; — "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщил, что на месте крушения обнаружены тела всех десяти человек.

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