Крушение бизнес-джета Пригожина. Что известно на данный момент

Крушение бизнес-джета Евгения Пригожина. Что известно на данный момент: — Росавиация опубликовала имена находившихся на борту - троих членов экипажа и семи пассажиров, среди которых фактически все руководство ЧВК: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин (широко известный командир и основатель компании, по позывному которого и была названа ЧВК) и Валерий Чекалов — один из заместителей главы ЧВК "Вагнер" - руководитель службы безопасности компании; — "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщил, что на месте крушения обнаружены тела всех десяти человек.