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Что за столбики ставили на углах зданий Санкт-Петербурга

Что за столбики ставили на углах зданий Санкт-Петербурга

Странные не очень большие столбы, установленные возле арок, могут наблюдать жители и гости Питера. Если быть более точными, то такие были практически во всех российских городах в определенное время, но больше всего их сохранилось именно здесь.

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