Watch: Jessica Lange returns in the first trailer for S13 of 'Horror Story'

Jessica Lange returns the "American Horror Story" anthology series in the first trailer for Season 13, which is set to premiere Sept.
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