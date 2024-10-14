Исследование Apple показало, что ИИ-модели не думают, а лишь имитируют мышление

Исследователи Apple обнаружили, что большие языковые модели, такие как ChatGPT, не способны к логическому мышлению и их легко сбить с толку, если добавить несущественные детали к поставленной задаче, сообщает издание TechCrunch.
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