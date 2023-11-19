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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нелюбова исполнила тройной лутц вместо четверного в произвольной на Гран-при в Самаре и нарушила правило о запрете на повтор прыжков

На Гран-при в Самаре Нелюбова заявила в произвольной программе четверной лутц, но в прокате сделала только тройной.

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