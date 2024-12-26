В Азербайджане начался день траура по погибшим в авиакатастрофе в Казахстане

В Азербайджане в четверг, 26 декабря, наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау.«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, разделяю горе семей погибших в результате аварии и принимаю решение: 26 декабря 2024 года на территории Азербайджанской Республики должен быть объявлен траур», — говорится в распоряжении, которое подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.