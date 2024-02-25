Губернатор принял участие в тренировке с чемпионами бокса в Чите

Глава 75-го региона побывал на мастер-классе звезд бокса в Чите и отработал удары.Губернатор Забайкалья Александр Осипов решил личным примером показать значимость бокса и принял участие в тренировке с чемпионами в Чите.
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