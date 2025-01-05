Может ли камера на смартфоне или ноутбуке следить за вами и передавать данные злоумышленникам.

Наверняка многие видели заклеенную скотчем камеру ноутбука, и это действительно вызывает улыбку. Так делают не только обычные пользователи, но даже сам Марк Цукерберг (соучредитель и генеральный директор корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — в сети можно найти фото рабочего стола миллиардера, где камера на ноутбуке и микрофон заклеены скотчем.