Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Светлана Зуева
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Может ли камера на смартфоне или ноутбуке следить за вами и передавать данные злоумышленникам.

Может ли камера на смартфоне или ноутбуке следить за вами и передавать данные злоумышленникам.

Наверняка многие видели заклеенную скотчем камеру ноутбука, и это действительно вызывает улыбку. Так делают не только обычные пользователи, но даже сам Марк Цукерберг (соучредитель и генеральный директор корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — в сети можно найти фото рабочего стола миллиардера, где камера на ноутбуке и микрофон заклеены скотчем.

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Комментарии
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Николай Агащас
Теперь плюс к этому и авто шрионят за нами. В компьютер встроена сим карта. Вопрос, а зачем?
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1 д.
Александр Иноземцев
Альтернатива... 😄😂🤣
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1 д.

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