«Какой ещё Карлос?» В Williams отреагировали на слухи о переговорах с Сайнсом

«Какой ещё Карлос?» В Williams отреагировали на слухи о переговорах с СайнсомFerrariРуководитель Williams Джеймс Ваулз прокомментировал информацию о том, что британская команда ведет переговоры с Карлосом Сайнсом.
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