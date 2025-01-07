Reuters описывает последний шанс российской нефти в Индии

Правительство Индии объявило крупный тендер среди частных компаний на строительство и эксплуатацию нового хранилища для стратегического нефтяного резерва (SPR), способного удовлетворить потребности третьего по величине в мире импортера сырья.
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