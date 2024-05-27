"Астра" может выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере 7,89 рубля на акцию

Совет директоров группы "Астра" рекомендовал годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 года утвердить решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать.
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