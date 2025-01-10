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Царьград

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Сценарий может повториться: Аналитик предупредил Армению о последствиях погони за ЕС

Сценарий может повториться: Аналитик предупредил Армению о последствиях погони за ЕС

По словам Русакова, Армения может повторить украинский путь, если решит разорвать связи с Россией во имя ЗападаВласти Армении накануне приняли решение вынести на обсуждение в парламент вопрос присоединения к Евросоюзу.

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