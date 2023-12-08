В Керчи произошел пожар на газопроводе

В Керчи в ночь на пятницу произошло возгорание газопровода. Пожар уже ликвидировали. В результате инцидента от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные городские службы.
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