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В Керчи произошел пожар на газопроводе

В Керчи произошел пожар на газопроводе

В Керчи в ночь на пятницу произошло возгорание газопровода. Пожар уже ликвидировали. В результате инцидента от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные городские службы.

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