"Французские черти этого не вынесли". Главное о "тайной встрече" Путина с Дуровым

На тайных переговорах могли обсуждаться криптовалюта и борьба с терроризмом Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова вызвал не только широкий резонанс во всем мире, но и стал причиной догадок о причинах произошедшего.
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