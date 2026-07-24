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Царьград

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Группа во главе с депутатом отправляется по следам Усольцевых. Зачем — рассказал Кулеш

Группа во главе с депутатом отправляется по следам Усольцевых. Зачем — рассказал Кулеш

Поход связан с пропавшей семьёй, но искать её таёжники не видят смысла.Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы можно назвать самыми трагически известными людьми Красноярского края.

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