Экс-футболист "Барселоны" Суарес вспомнил, как Месси назвал его жирным

Бывший футболист каталонской "Барселоны" Луис Суарес, выступающий сейчас за бразильский "Гремио", рассказал, как аргентинец Лионель Месси назвал его жирным, когда они вместе играли за каталонскую команду, передает "Советский спорт" со ссылкой на издание Marca.
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