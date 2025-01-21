Прогноз погоды в Крыму на 21 января

Прогноз погоды в Крыму на 21 январяВ Симферополе +9 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +10 и малооблачноВ Евпатории +8 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +8 и дождь со снегомВ Джанкое +6 и облачно с прояснениямиВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +8.