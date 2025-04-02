Бойцы ВС России рассказали об освобождении поселка Разлив в ДНР

Бойцы Вооруженных сил России, участвовавшие в освобождении поселка Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР), поделились информацией о том, что все дороги, ведущие к населенному пункту, были заминированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии