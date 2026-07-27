Казанские «Рублевки»: где сосредоточена элитная загородная недвижимость

Большая часть самых дорогих загородных домов Татарстана сосредоточено вокруг Казани. Лаишевское, Верхнеуслонское и Зеленодольское направления, а также отдельные территории внутри города формируют рынок элитного ИЖС.
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