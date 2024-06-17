В Россетях рассказали о причинах вспышки на электроподстанции в Ростове

Специалисты выяснили, что она произошла из-за занесённой ветром упаковочной плёнки.Минувшим вечером, 16 июня, в разных районах Ростова-на-Дону многие горожане увидели кратковременную яркую вспышку, после чего практически по всему городу мигнул свет.