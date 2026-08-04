Почему даже после трагедии россияне продолжают выбирать Таиланд

После трагического происшествия в Таиланде, в результате которого погибли два гражданина России, вновь возник вопрос о безопасности отдыха в королевстве и возможных последствиях для туристического потока.
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